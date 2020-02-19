Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 9:05 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E CASSIA.
E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE.
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral