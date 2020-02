Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 09:15

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 9:05 ARIANNA CAROCCI

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E CASSIA.

E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SOLO IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE.

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral