Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 9:35 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CASILINA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA A24 E TIBURTINA E PIÙ AVANTI TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA, VERSO ROMA, TRA TOR DE’ CENCI E VIA DI VALLERANO.
PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, ESCLUSIVAMENTE IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE.
ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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