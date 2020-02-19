Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA, INVECE, A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA SEDE STRADALE, SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA A ROMA.
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, ESCLUSIVAMENTE IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE.
CHIUSA ANCHE LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI, IN QUESTO CASO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE SERVIZIO RALLENTATO, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORTE. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral