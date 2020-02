Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI

AL MOMENTO IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA COLOMBO, DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA VERSO ROMA.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, ESCLUSIVAMENTE IN DIREZIONE ALBANO, TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE.

CHIUSA ANCHE LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 21+000 AL KM 9+680 NEI DUE SENSI, IN QUESTO CASO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE SERVIZIO RALLENTATO, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ORTE. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

