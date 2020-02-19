Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO TRA SALONE E LABICO. ALCUNI TRENI SONO ISTRADATI SU PERCORSO ALTERNATIVO DA ROMA A CASSINO CON MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI.
TORNATO REGOLARE, INVECE, IL SERVIZIO SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE A SEGUITO DI UN GUASTO NEI PRESSI DI ORTE.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral