Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN CONTROLLO TECNICO AD UN TRENO TRA SALONE E LABICO. ALCUNI TRENI SONO ISTRADATI SU PERCORSO ALTERNATIVO DA ROMA A CASSINO CON MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 45 MINUTI.

TORNATO REGOLARE, INVECE, IL SERVIZIO SULLA LINEA DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE A SEGUITO DI UN GUASTO NEI PRESSI DI ORTE.

