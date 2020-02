Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA.

SULLA NETTUNENSE CODE PER LAVORI NEI PRESSI DI CECCHINA

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE IN DIREZIONE ALBANO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE.

RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral