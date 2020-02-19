Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA SI CIRCOLA SU DUE CORSIE
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA NOMENTANA E LA CASILINA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA STRADA REGIONALE 155 DI FIUGGI, CODE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI ZAGAROLO PER LAVORI
RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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