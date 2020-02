Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA PIU’ AVANTI CODE TRA LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E FORTI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO

CODE SULLA COLOMBO PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO ED ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

