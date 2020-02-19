Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA COMPLANARE IN DIREZIONE DEL RACCORCO
E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE SULLA COLOMBO PER LAVORI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO ED ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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