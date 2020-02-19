Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 19 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SALARIA
ANCHE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO ED ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA DELLA TERMINI CENTOCELLE CI SONO RITARDI PER TRAFFICO INTENSO A PORTA MAGGIORE
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral