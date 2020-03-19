Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 07:30
Più informazioni su
V VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA FIANO ROMANO E GUIDONIA MONTECELIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PIU’ AVANTI, VERSO NAPOLI SI RALLENTA TRA LA A24 ROMA TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SEMPRE SULL’A1 ROMA NAPOLI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, PER NEBBIA
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO AEREO, SOSPESI TUTTI I VOLI ALITALIA TRA MALPENSA E ROMA FIUMICINO; CHIUSO INOLTRE IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO;
CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTA OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
INFINE RICORDIAMO CHE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
UN INVITO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral