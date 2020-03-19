Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
SITUAZIONE DI TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE A1 ROMA NAPOLI
RESTANDO SULLA A1 SI REGISTRA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LA A24 ROMA TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;
METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
VI INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’.
LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral