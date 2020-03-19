Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
SITUAZIONE DI TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.
AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’
QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SULL’A1 FIRENZE ROMA NEL TRATTO TRA MONTEROTONDO E GUIDONIA MONTECELIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
MENTRE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA SULLA A12 ROMA TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, IN DIREZIONE NORD
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS,
IN QUESTI GIORNI SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE IN MOLTI COMUNI DELLA REGIONE
NELLA GIORNATA DI OGGI AD ESSERE INTERESSATE SARANNO LE ZONE DEL CENTRO DI CIAMPINO E LE STRADE COMUNALI DI CIVITAVECCHIA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22 ALLE 2
SEMPRE RELATIVAMENTE AL COVID-19, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;
METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, VI INVITIAMO A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI UNICAMENTE A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral