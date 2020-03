Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI

IL TRAFFICO RESTA SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE.

AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’

QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO NELLE DUE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA STESSA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO LA CAPITALE

RICORDIAMO CHE VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS,

IN QUESTI GIORNI SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE IN MOLTI COMUNI DELLA REGIONE

NELLA GIORNATA DI OGGI AD ESSERE INTERESSATE SARANNO LE ZONE DEL CENTRO DI CIAMPINO E LE STRADE COMUNALI DI CIVITAVECCHIA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22 ALLE 2

SEMPRE RELATIVAMENTE AL COVID-19, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;

METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, VI INVITIAMO A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI UNICAMENTE A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

PER ORA E' TUTTO, A PIU' TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

