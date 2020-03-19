Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENTE REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;
METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
VI INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’.
LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ
ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral