Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2020 ORE 17.20 ALESSANDRO CECATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A LL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI

LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENTE REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

RICORDIAMO CHE VISTA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS,

IN QUESTI GIORNI SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DELLE STRADE IN MOLTI COMUNI DELLA REGIONE

NELLA GIORNATA DI OGGI AD ESSERE INTERESSATE SARANNO LE ZONE DEL CENTRO DI CIAMPINO E LE STRADE COMUNALI DI CIVITAVECCHIA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22 ALLE 2

SEMPRE RELATIVAMENTE AL COVID-19, A ROMA E’ IN VIGORE NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO;

METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

INFINE,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ LIMITANDO GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral