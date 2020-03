Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2020 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buonasera eventuali all’ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio redazione Alessandro c’è Katia circolazione si mantiene sulla rete viaria del territorio vista l’emergenza sanitaria legato al coronavirus a Roma in vigore il nuovo piano del trasporto pubblico metro bus e tram secondo Infatti l’orario estivo con ultima partenza dai capolinea alle 21 orario di tutto anche sulle ferrovie regionali roma-lido roma-civitacastellana-viterbo termini-centocelle rimodulato il programma dei treni regionali delle frecce con limitazioni e cancellazioni di corse Infine per prevenire e contrastare la diffusione del corpo 19 Vi invitiamo a seguire le indicazioni del Ministero della Salute e dell’organizzazione Mondiale della sanità imitando gli spostamenti sono a motivi stretta necessità alta di infomobilità è tutto Grazie per l’attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral