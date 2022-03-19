Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2022 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA FLAMINIA, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO A DOMANI 20 MARZO CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI VALLE AURELIA; SEMPRE PER LAVORI DAL 21 AL 26 MARZO SARA’ CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI;
IN CHIUSURA, PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SULLA VIABILITÀ DELLA REGIONE LAZIO VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUL NUOVO CANALE TELEGRAM DI ASTRAL INFOMOBILITÀ.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral