Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2022 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA FLAMINIA, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO A DOMANI 20 MARZO CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DI VALLE AURELIA; SEMPRE PER LAVORI DAL 21 AL 26 MARZO SARA’ CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI;

