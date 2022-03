Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 MARZO 2022 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PROVINCIALE CISTERNA-CAMPOLEONE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO NEI PRESSI DI VIA DEI CINQUE ARCHI IN DIREZIONE CISTERNA DI LATINA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA PROVOCA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA LAURENTINA.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA FLAMINIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA PRIMA PORTA FINO AL 22 MARZO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA IN IDREZIONE RIANO-MORLUPO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

