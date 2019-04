Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA DEI LAGHI UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI PIAN DI GERRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI DELLA ROMA FIUMICINO.

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral