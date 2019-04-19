Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E TRA L’APPIA E ANAGNINA
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO VERSO ROMA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSSIMO AGGIORNAMENTO
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