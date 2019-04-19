Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIALE DELLE SERENISSIMA IN ENTRATA A ROMA ANCHE PER INCIDENTE.
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULLA TIBERINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE PER UN INCIDENTE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSSIMO AGGIORNAMENTO
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