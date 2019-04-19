Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GUIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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