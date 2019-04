Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ANAGNINA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GUIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral