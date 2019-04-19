Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULL’AURELIA CODE TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI ANCHE PER LAVORI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GUIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral