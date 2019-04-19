Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 447,000 CON CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA OSTIENSE E TUSCOLANA
SULL’AURELIA CODE TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI ANCHE PER LAVORI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE MAURA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GUIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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