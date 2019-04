Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 FIRENZE ROMA INCIDENTE AL KM 447,000 CON 9 KM DI CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA. SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

SEMPRE SULL’A1 CODE TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA OSTIENSE E TUSCOLANA

SULL’AURELIA CODE TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI ANCHE PER LAVORI

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GUIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE FERROVIARIA ANCORA RALLENTATA SULLA LINEA ROMA – NAPOLI, VIA FORMIA PER INCONVENIENTE TECNICO A MINTURNO-SCAURI

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral