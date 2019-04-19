Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA A24;
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO;
CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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