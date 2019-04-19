Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA ANCORA TRA LA CASSIA E LA SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA;
PERMANGONO LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI;
MANTENENDOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA L’ALLACCIO COL GRA E MONTEPORZIO CATONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI;
SULLA A24 SI RALLENTA ANCORA PER L’INTERO TRATTO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA E PROSEGUENDO TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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