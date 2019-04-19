Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL AMRE E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA CASSIA BS E LA SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA;
INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI;
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, SI REGISTRA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL GRA E MONTEPORZIO CATONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI;
SULLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA NEL TRATTO COMPRESO TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA E PROSEGUENDO TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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