Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA;
LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI;
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE, E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA E PROSEGUENDO TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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