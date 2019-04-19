Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA TIBURTINA E CASILINA;
LUNGHE CODE INVECE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI;
E SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, SI STA IN CODA INOLTRE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE, E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO POI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA E PROSEGUENDO TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULLA FL1, ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, ALL’ALTEZZA DI NUOVO SALARIO PER MOTIVI TECNICI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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