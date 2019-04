Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 19 APRILE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;

PERMANGONO TUTTAVIA LUNGHE CODE SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, IN DIREZIONE NAPOLI,

E, PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI;

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE, QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI SULLA FL1, ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, ALL’ALTEZZA DI NUOVO SALARIO PER MOTIVI TECNICI.

ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO MONTI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

