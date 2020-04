Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 APRILE 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER CONSENTIRE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IL CASELLO DI SAN CESAREO RIMANE CHIUSO FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO DEL 21 APRILE 2020 IN ENTRATA IN DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI. SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE

RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI

CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

