Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA 9KM DI CODA PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E IL DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA
SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FROSINONE A VALMONTONE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DA MALAGROTTA A SANTA SEVERA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
E INFINE VEDIAMO LA A24 ROMA TERAMO ANCHE QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VICOVARO MANDELA ALLA BARRIERA ROMA EST SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ROMA
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA LAURENTINA E DELL’APPIA
CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA GIORNANO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA ALTEZZA NEPI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER LAVORI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SULLA LITORAEA TRA LIDO DI ORSITA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA BORGO SANTA MARIA A OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE RIETI
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RIPRENDERA’ MARTEDì 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, DI ASTRAL SPA. LE LINEE S13 ED S15 SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE VISTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’ DI PASQUA
DA FEDERICO DI LERNIA E’ TUTTO
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral