Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2022 ore 07:30

di - 19 Aprile 2022 - 7:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2022 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON LA A1 FIRENZE ROMA 9KM DI CODA PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E IL DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA
    SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA FROSINONE A VALMONTONE
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DA MALAGROTTA A SANTA SEVERA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    E INFINE VEDIAMO LA A24 ROMA TERAMO ANCHE QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VICOVARO MANDELA ALLA BARRIERA ROMA EST SEMPRE IN DIREZIONE DELLA ROMA
    PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DELLA LAURENTINA E DELL’APPIA
    CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA GIORNANO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
    CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA ALTEZZA NEPI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE PER LAVORI SULLA PONTINA, TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
    RALLENTAMENTI SULLA LITORAEA TRA LIDO DI ORSITA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA BORGO SANTA MARIA A OSTERIA NUOVA IN DIREZIONE RIETI
    SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RIPRENDERA’ MARTEDì 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, DI ASTRAL SPA. LE LINEE S13 ED S15 SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE VISTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’ DI PASQUA
    DA FEDERICO DI LERNIA E’ TUTTO
    APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home