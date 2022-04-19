Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 19 APRILE 2022 ORE 09.35 SARA SPANO’
BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA OSTIENSE PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA 2 INCIDENTI
PER IL PRIMO CI SONO CODE TRA VIA AURELIA E CASAL LUMBROSO E PER IL SECONDO CODE TRA VIA APPIA E VIA TUSCOLANA
NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA
CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RIMANE INTERDETTA LA CORSIA DI SORPASSO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral