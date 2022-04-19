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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2022 ore 16:30

di - 19 Aprile 2022 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 19 APRILE 2022 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A34 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    SUL TRATTO AUTOSTRADALE DELLA A1 NAPOLI ROMA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA
    UN CANTIERE ATTIVO SULLA STATALE PONTINA GENERA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI RALLENTA IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E PRIMAPORTA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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