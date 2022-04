Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 19 APRILE 2022 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A34 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

SUL TRATTO AUTOSTRADALE DELLA A1 NAPOLI ROMA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSINO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA

UN CANTIERE ATTIVO SULLA STATALE PONTINA GENERA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E PRIMAPORTA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral