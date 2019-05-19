Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO, COSI COME ANCHE SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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