Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 08:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO, COSI COME ANCHE SUL RACCORDO.
QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA RACE FOR THE CURE
L’EVENTO CHE INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral