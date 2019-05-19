Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 09:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA FREGENE E IL BIVIO DELL’A91 ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA
ANCHE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
PER IL RESTO IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
QUALCHE RALLEMTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
E SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA RACE FOR THE CURE
L’EVENTO CHE INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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