Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI

SULLA PONTINA INCIDENTE RISOLTO TRA CASTEL ROMANO E DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, PERMANGONO CODE

MENTRE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

GIUSTO QUALCHE RALLENTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

E SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA RACE FOR THE CURE

L’EVENTO CHE INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

