RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 10:30

di - 19 Maggio 2019 - 10:32

Più informazioni su


VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA INCIDENTE RISOLTO TRA CASTEL ROMANO E DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, PERMANGONO CODE
MENTRE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
GIUSTO QUALCHE RALLENTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
E SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA RACE FOR THE CURE
L’EVENTO CHE INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su