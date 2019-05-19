Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA INCIDENTE RISOLTO TRA CASTEL ROMANO E DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA, PERMANGONO CODE
MENTRE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
GIUSTO QUALCHE RALLENTAMENTO, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
E SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA TUTTO PRONTO PER L’APPUNTAMENTO CON LA RACE FOR THE CURE
L’EVENTO CHE INTERESSERA’, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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