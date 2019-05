Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

SOLO RALLENTAMENTI, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA VERSO ROMA

RICORDIAMO INOLTRE CHE A ROMA SI STA SVOLGENDO LA RACE FOR THE CURE

L’EVENTO CHE INTERESSA, CON TEMPORANEE CHIUSURE, L’AREA DEL CIRCO MASSIMO,

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE O LIMITATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

IL DETTAGLIO DELLE CORSE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

