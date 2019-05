Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA IN INTERNA

SULLA VIA AURELIA CODE IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE DI TORRIMPIETRA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI, SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE E DI VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE E POI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE R GENZANO DI ROMA IN DIREZIONE SUD

ANCHE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

