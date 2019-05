Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA IN INTERNA

SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI

SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE GENZANO DI ROMA

SU VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA VIA ROMANA E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE MARINO

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’ANAGNINA CODE TRA VIA DELL’ACQUA CETOSA E VIA DELLA MOLA CAVONA IN DIREZIONE SUD

INFINE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

E’ TUTTO DA FEDERICO ASCANI ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

