Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

LE ALTRE NOTIZIE

A ROMA

IN PRATI

VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA

FINO ALLE ORE 19

LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO

CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81

I BUS DELLA LINEA 81 GIA’ DEVIATI A SEGUITO DELLE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO PER LA COMEN RACE FOR THE CURE

CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO DOVE SI TERMINERA’ QUESTA SERA

LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS

DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI

E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO

