Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
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A ROMA
IN PRATI
VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA
FINO ALLE ORE 19
LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO
CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81
I BUS DELLA LINEA 81 GIA’ DEVIATI A SEGUITO DELLE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO PER LA COMEN RACE FOR THE CURE
CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO DOVE SI TERMINERA’ QUESTA SERA
LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS
DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE DI DOMENICA SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI
E SU PIAZZALE GRAVISCA SINO ALLE ORE 24 DI LUNEDI’ PROSSIMO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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