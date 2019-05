Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO’USCITA PRENESTINA

NEL COMPLESSO IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE

A ROMA

IN PRATI

VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA

FINO ALLE ORE 19

LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO

CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81

I BUS DELLA LINEA 81 GIA’ DEVIATI A SEGUITO DELLE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO PER LA COMEN RACE FOR THE CURE

IN CHIUSURA I CANTIERI

DA DOMANI LUNEDI’ 20 MAGGIO DALLE ORE 07.30 AL VIA I LAVORI

SULLA STRADA PROVINCIALE LITORANEA

SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO

SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO

LA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 12 E 400 E IL KM 15 E 400, DALLE ORE 07:30 DEL 20 MAGGIO FINO ALLE ORE 16:30 DEL 7 GIUGNO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral