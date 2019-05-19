Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO’USCITA PRENESTINA
NEL COMPLESSO IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
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A ROMA
IN PRATI
VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA
FINO ALLE ORE 19
LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO
CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81
I BUS DELLA LINEA 81 GIA’ DEVIATI A SEGUITO DELLE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO PER LA COMEN RACE FOR THE CURE
IN CHIUSURA I CANTIERI
DA DOMANI LUNEDI’ 20 MAGGIO DALLE ORE 07.30 AL VIA I LAVORI
SULLA STRADA PROVINCIALE LITORANEA
SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO
SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO
LA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ IL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 12 E 400 E IL KM 15 E 400, DALLE ORE 07:30 DEL 20 MAGGIO FINO ALLE ORE 16:30 DEL 7 GIUGNO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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