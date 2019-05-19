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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 17:30

di - 19 Maggio 2019 - 17:30

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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E TOR BELLE MONACA
SEMPRE IN INTRNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA RUSTICA E CASILINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA ALTRI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E PRENESTINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASILINA CODE A PARTIRE DA GIARDINETTI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E DEL BIVIO PER CASTEL GANDOLFO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ELETTRICA DI ALIMENTAZIOEN DEI TRENI NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CASSINO
SI STIMANO RITARDI DI 60’ PER I TRENI I VIAGGIO
IN CHIUSURA GLI EVENTI
NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO TERMINA QUESTA SERA
LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS
QUESTA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI
E SINO ALLE ORE 24 DI DOMANI, LUNEDI’ 20 SU PIAZZALE GRAVISCA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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