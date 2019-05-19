Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI A24 E TOR BELLA MONACA, IN INTERNA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E AEIRAMAZIOEN ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, SEMPRE VERSO ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ELETTRICA DI ALIMENTAZIOEN DEI TRENI NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CASSINO
SI STIMANO RITARDI DI 60’ PER I TRENI I VIAGGIO
A ROMA
IN PRATI
VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA
FINO ALLE ORE 19
LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO
CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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