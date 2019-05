Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 18:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI A24 E TOR BELLA MONACA, IN INTERNA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E AEIRAMAZIOEN ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, SEMPRE VERSO ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ELETTRICA DI ALIMENTAZIOEN DEI TRENI NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CASSINO

SI STIMANO RITARDI DI 60’ PER I TRENI I VIAGGIO

A ROMA

IN PRATI

VIA COLA DI RIENZO LA LOCATION PER LA MOSTRA D’AUTO D’EPOCA

FINO ALLE ORE 19

LA CHIUSURA AL TRAFFICO TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA EZIO

CON DEVIAZIONE DELLA LINEA 81

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral