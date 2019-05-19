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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 19:00

di - 19 Maggio 2019 - 19:00

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VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 19.50 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO
TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRANAZIONE ROMA SUD
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA, TRA PRENESTINA E CASILINA
ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERDATA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, ANCHE QUI VERSO ROMA
SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ELETTRICA DI ALIMENTAZIOEN DEI TRENI NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CASSINO
SI STIMANO RITARDI DI 60’ PER I TRENI I VIAGGIO
IN CHIUSURA GLI EVENTI
NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO TERMINA QUESTA SERA
LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS
QUESTA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI
E SINO ALLE ORE 24 DI DOMANI, LUNEDI’ 20 SU PIAZZALE GRAVISCA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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