Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 19 MAGGIO 2019 ORE 19.50 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO

TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRANAZIONE ROMA SUD

SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA, TRA PRENESTINA E CASILINA

ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERDATA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, ANCHE QUI VERSO ROMA

SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA DI ELETTRICA DI ALIMENTAZIOEN DEI TRENI NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI CASSINO

SI STIMANO RITARDI DI 60’ PER I TRENI I VIAGGIO

IN CHIUSURA GLI EVENTI

NELLA PROVINCIA DI VITERBO, A MONTALTO DI CASTRO TERMINA QUESTA SERA

LA “XVI SAGRA DELL’ASPARAGO VERDE”

PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEGLI STANDS

QUESTA SERA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SARANNO ATTIVI SINO ALLA MEZZANOTTE SU VIALE GARIBALDI E PIAZZA MATTEOTTI

E SINO ALLE ORE 24 DI DOMANI, LUNEDI’ 20 SU PIAZZALE GRAVISCA

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral