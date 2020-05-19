Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2020 ore 07:30

di - 19 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ
    SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
    CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    VIABILITÀ DEL 19 MAGGIO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SUL GRA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ
    SULLA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    QUALCHE DISAGIO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
    CODE SULLA VIA DI VERMICINO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENDO INOLTRE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AK MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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